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Вконтакте обновили видеоплеер

14 сентября 2018, 18:16
В мобильном видеоплеере социальной сети появились рекомендованные видео, перемотка двойным касанием, субтитры и многое другое. Новые функции доступны в мобильном приложении VK для iOS и Android.

Видеоплеер теперь поддерживает субтитры. Смотреть видеозаписи с ними уже могут все зрители, в дальнейшем добавлять дорожки смогут все пользователи – сейчас эта функция доступна только некоторым партнерам.

У видеоплеера есть и другие новые возможности. В том числе перемотка на десять секунд двойным касанием, изменение скорости воспроизведения, выбор предпочитаемого качества, режим просмотра видео без полей и поддержка технологии AirPlay — возможности транслировать ролик c телефона на телевизор через Apple TV. В том числе, у видеоплеера на iOS сменился дизайн: меню выполнено в спокойных серых оттенках, а поворот экрана и переключение в полноэкранный режим происходит плавнее.

В рамках эксперимента ВКонтакте запускает сервис видеорекомендаций. Сейчас тестируются различные алгоритмы — подборки с предлагаемыми видеозаписями будут совершенствоваться на постоянной основе.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
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