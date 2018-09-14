Вконтакте обновили видеоплеер

У видеоплеера есть и другие новые возможности. В том числе перемотка на десять секунд двойным касанием, изменение скорости воспроизведения, выбор предпочитаемого качества, режим просмотра видео без полей и поддержка технологии AirPlay — возможности транслировать ролик c телефона на телевизор через Apple TV. В том числе, у видеоплеера на iOS сменился дизайн: меню выполнено в спокойных серых оттенках, а поворот экрана и переключение в полноэкранный режим происходит плавнее.