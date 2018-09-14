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«Уфа» - ЦСКА: Представляем соперника

14 сентября 2018, 11:04
Матч седьмого тура Российской Премьер-лиги пройдет в Уфе завтра, 15 сентября.

15 сентября в 18.30 уфимского времени на стадионе «Нефтяник состоится матч между ФК «Уфа» и участником Лиги Чемпионов ПФК ЦСКА.

ЦСКА – один из старейших и самых титулованных профессиональный футбольных клубов из Москвы, который за последние 16 лет финишировал не в первой тройке только один раз.

Это первый российский клуб, который собрал оригиналы всех отечественных трофеев. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и шестикратный обладатель Суперкубка России, а также обладатель Кубка УЕФА в 2005-м году.

Интересно, что состав московской команды – самый молодой в чемпионате России. Средний возраст футболистов составляет 23,7 года. «Уфа» за девять ранее сыгранных матчей сумела сыграть вничью с ЦСКА только три раза, остальные шесть встреч завершились поражением уфимской команды. Общая разница мячей в личных встречах 5-19.

Сейчас ЦСКА тренирует бывший главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко. А совсем недавно в клуб перешел бывший «уфимец» Иван Обляков. В составе уфимского футбольного клуба выступает воспитанник ЦСКА - центральный защитник Алексей Никитин.

ЦСКА с 9 очками сейчас находится на 7 месте в турнирной таблице, отставая от лидера чемпионата на 7 очков. «Уфа» расположилась после шести туров на 14 месте (4 очка).

Стоимость билетов от 200 до 600 рублей в кассах стадиона и онлайн на сайте клуба, сообщается на сайте уфимского клуба.

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