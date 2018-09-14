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Суд отклонил иск главы Адвокатской палаты Башкирии к журналистам и депутату

14 сентября 2018, 15:44
Истец требовал, чтобы журналисты опровергли распространенную информацию о том, что жители Краснокамского района Башкирии назвали его мошенником.

Накануне, 13 сентября, стало известно, что Кировский районный суд Уфы отказался удовлетворить иск президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова о защите чести, достоинства и деловой репутации, ответчиками по которому выступали портал ProUfu.ru и депутат Курултая республики Ильгам Галин.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», предметом судебного разбирательства был опубликованный в июле текущего года материал о заседании комиссии по депутатской этике, на котором рассматривалась коллективная жалоба жителей Краснокамского района и Уфы на Булата Юмадилова.

Содержание жалобы портал не опубликовал. Ее суть кратко прокомментировал один из участников заседания – депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин: авторы обращения назвали главу Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова и его окружение«мошенниками». Кстати, комиссия по этике, которую возглавляет бывший прокурор Уфы Рамиль Хакимов, тогда оставила жалобу без удовлетворения.

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