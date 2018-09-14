Суд отклонил иск главы Адвокатской палаты Башкирии к журналистам и депутату

Содержание жалобы портал не опубликовал. Ее суть кратко прокомментировал один из участников заседания – депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин: авторы обращения назвали главу Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова и его окружение«мошенниками». Кстати, комиссия по этике, которую возглавляет бывший прокурор Уфы Рамиль Хакимов, тогда оставила жалобу без удовлетворения.