Суд отклонил иск главы Адвокатской палаты Башкирии к журналистам и депутату

Накануне, 13 сентября, стало известно, что Кировский районный суд Уфы отказался удовлетворить иск президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова о защите чести, достоинства и деловой репутации, ответчиками по которому выступали портал ProUfu.ru и депутат Курултая республики Ильгам Галин.
Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», предметом судебного разбирательства был опубликованный в июле текущего года материал о заседании комиссии по депутатской этике, на котором рассматривалась коллективная жалоба жителей Краснокамского района и Уфы на Булата Юмадилова.
Содержание жалобы портал не опубликовал. Ее суть кратко прокомментировал один из участников заседания – депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин: авторы обращения назвали главу Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова и его окружение«мошенниками». Кстати, комиссия по этике, которую возглавляет бывший прокурор Уфы Рамиль Хакимов, тогда оставила жалобу без удовлетворения.