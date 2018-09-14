Песков: США не просили Кремль допустить их экспертов к химобъектам России

Чиновник отметил, что МИД РФ уже сделал соответствующее заявление. Об этом 14 сентября пишет газета «Известия».
В четверг в Госдепартаменте США сообщили, что они готовы отказаться от ужесточения антироссийских санкций по «делу Скрипалей». Для этого Москва должна допустить международных наблюдателей на свои химобъекты, и пообещать больше не использовать химическое оружие в Сирии.
Сегодня в американском Госдепе заявили, что Россия не приняла выдвинутые условия, поэтому ограничения будет ужесточены.
Напомним, в конце прошлого месяца США ввели против России первый пакет новых санкций. В следующем месяце Белый дом примет решение о введении второго пакета. Он предусматривает практически полный запрет на торговлю с РФ и серьезное понижение уровня дипломатических контактов между странами.