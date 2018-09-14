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Песков: США не просили Кремль допустить их экспертов к химобъектам России

14 сентября 2018, 18:01
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Вашингтон не просил Москву дать разрешение международным экспертам обследовать российские химические объекты.

Чиновник отметил, что МИД РФ уже сделал соответствующее заявление. Об этом 14 сентября пишет газета «Известия».

В четверг в Госдепартаменте США сообщили, что они готовы отказаться от ужесточения антироссийских санкций по «делу Скрипалей». Для этого Москва должна допустить международных наблюдателей на свои химобъекты, и пообещать больше не использовать химическое оружие в Сирии.

Сегодня в американском Госдепе заявили, что Россия не приняла выдвинутые условия, поэтому ограничения будет ужесточены.

Напомним, в конце прошлого месяца США ввели против России первый пакет новых санкций. В следующем месяце Белый дом примет решение о введении второго пакета. Он предусматривает практически полный запрет на торговлю с РФ и серьезное понижение уровня дипломатических контактов между странами.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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