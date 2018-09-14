Песков: США не просили Кремль допустить их экспертов к химобъектам России

В четверг в Госдепартаменте США сообщили, что они готовы отказаться от ужесточения антироссийских санкций по «делу Скрипалей». Для этого Москва должна допустить международных наблюдателей на свои химобъекты, и пообещать больше не использовать химическое оружие в Сирии.