Майрбек Тайсумов не уложился в вес перед турниром UFC в Москве

Несмотря на значительный перевес российского бойца все же допустили до участия в турнире. Однако в качестве наказания 40% от его гонорара отдадут Грину. Также на московском турнире UFC, кроме Тайсумова, взвешивание провалил представитель Южной Кореи Чжин Су Сон. В отношении его тоже примут меры.