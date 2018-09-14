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Майрбек Тайсумов не уложился в вес перед турниром UFC в Москве

14 сентября 2018, 18:00
Российский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов провалил взвешивание перед своим выступлением в клетке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

Тайсумов перевесил почти на три килограмма. Об этом 14 сентября пишет газета «Известия».

Весовой лимит для категории, в которой выступает россиянин, равен 70,31 килограмм. Вес спортсмена на взвешивании составил 73,02 килограмма. Соперник Тайсумова американец Десмонд Грин в весовую категорию уложился, показав на весах 70,7 килограмма.

Несмотря на значительный перевес российского бойца все же допустили до участия в турнире. Однако в качестве наказания 40% от его гонорара отдадут Грину. Также на московском турнире UFC, кроме Тайсумова, взвешивание провалил представитель Южной Кореи Чжин Су Сон. В отношении его тоже примут меры.

Отметим, что турнир UFC состоится на территории России впервые. Спортивное шоу запланировано на эту субботу. В главном бою в СК «Олимпийский» сойдутся тяжеловесы россиянин Алексей Олейник и австралиец Марк Хант.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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