Майрбек Тайсумов не уложился в вес перед турниром UFC в Москве

Весовой лимит для категории, в которой выступает россиянин, равен 70,31 килограмм. Вес спортсмена на взвешивании составил 73,02 килограмма. Соперник Тайсумова американец Десмонд Грин в весовую категорию уложился, показав на весах 70,7 килограмма.
Несмотря на значительный перевес российского бойца все же допустили до участия в турнире. Однако в качестве наказания 40% от его гонорара отдадут Грину. Также на московском турнире UFC, кроме Тайсумова, взвешивание провалил представитель Южной Кореи Чжин Су Сон. В отношении его тоже примут меры.
Отметим, что турнир UFC состоится на территории России впервые. Спортивное шоу запланировано на эту субботу. В главном бою в СК «Олимпийский» сойдутся тяжеловесы россиянин Алексей Олейник и австралиец Марк Хант.