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Где в Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

14 сентября 2018, 12:51
В выходные, 15 и 16 сентября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки в пяти районах Уфы, сообщили в пресс-службе администрации города.

15 сентября пройдут ярмарки на следующих площадках:

- в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;

- в Ленинском районе – на площадке разворотного кольца по ул. Султанова рядом с домом № 2 и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

- Орджоникидзевском районе – на площади имени Серго Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;

- в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.

В Калининском районе на площадках по улице Интернациональная на пересечении с ул. Машиностроителей и на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина (ул. Мушникова, 11) ярмарка пройдет 15 и 16 сентября.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00.

В связи с теплой погодой на данных ярмарках запрещена продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий.

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