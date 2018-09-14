Где в Уфе в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

15 сентября пройдут ярмарки на следующих площадках:
- в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;
- в Ленинском районе – на площадке разворотного кольца по ул. Султанова рядом с домом № 2 и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;
- Орджоникидзевском районе – на площади имени Серго Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;
- в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.
В Калининском районе на площадках по улице Интернациональная на пересечении с ул. Машиностроителей и на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина (ул. Мушникова, 11) ярмарка пройдет 15 и 16 сентября.
Ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00.
В связи с теплой погодой на данных ярмарках запрещена продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий.