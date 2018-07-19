21 июля в Уфе пройдет тематическая ярмарка «Ягодное лукошко»

Все желающие приобрести ягоды, могут подойти 21 июля на ярмарку с 11.000 до 16.00 часов, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Также на ярмарке будут продавать сельхозпродукции, не требующие особых условий. Продажа мяса, мясопродуктов и изделий из молока запрещена.