21 июля в Уфе пройдет тематическая ярмарка «Ягодное лукошко»

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В ней могут принять участие производители плодово-ягодной продукции – республиканские плодопитомники, фермерские хозяйства, собственники личных подворий, а также садоводы.
Все желающие приобрести ягоды, могут подойти 21 июля на ярмарку с 11.000 до 16.00 часов, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.
Также на ярмарке будут продавать сельхозпродукции, не требующие особых условий. Продажа мяса, мясопродуктов и изделий из молока запрещена.
Место проведения ярмарки – площадь перед Дворцом спорта (ул. Зорге, 41).
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