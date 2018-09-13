За год в OK Анна Седокова получила более 16 тысяч классов

С 13 сентября каждый пользователь на годовщину регистрации в ОК получит праздничное видео, которое создаст искусственный интеллект социальной сети. В том числе в видеоролике будут также нарезки лучших стримов, если пользователь вел прямые трансляции в мобильном приложении, отобранные нейросетью Одноклассников. Видеороликом и праздничными эмоциями пользователи смогут поделиться на своей странице и отправить их друзьям.