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За год в OK Анна Седокова получила более 16 тысяч классов

13 сентября 2018, 16:15
Популярная певица Анна Седокова получила в Одноклассниках анимированный поздравительный ролик по случаю годовщины регистрации в социальной сети и разместила его на своей странице.

Автоматический алгоритм на основе BigData ОК собрал все самые интересные достижения звезды за год в соцсети и вместил их в 40 секунд: самые популярные фотографии, а также полученные от пользователей ОК 16 602 классов, 1 230 комментариев и виртуальные подарки.

С 13 сентября каждый пользователь на годовщину регистрации в ОК получит праздничное видео, которое создаст искусственный интеллект социальной сети. В том числе в видеоролике будут также нарезки лучших стримов, если пользователь вел прямые трансляции в мобильном приложении, отобранные нейросетью Одноклассников. Видеороликом и праздничными эмоциями пользователи смогут поделиться на своей странице и отправить их друзьям.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
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