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В Уфе нашлись родственники потерявшегося пятилетнего мальчика

13 сентября 2018, 17:25
Полицейские нашли родственников пятилетнего мальчика Рашита, который был найден вчера на улице Первомайская, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Как оказалось, мальчик просто без спроса ушел из дома. Вчера, 12 сентября, потерявшийся мальчик оставался со своей бабушкой. Ребенок вышел из квартиры и не смог найти дорогу домой. Мама мальчика, который представился Рашитом, находится в данный момент на работе в другом городе.

Сейчас бабушку доставили в отдел полиции для беседы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, вчера женщина обнаружила около дома на Первомайской, 63 пятилетнего мальчика и привела его в полицию.

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