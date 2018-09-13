В Уфе нашлись родственники потерявшегося пятилетнего мальчика

Как оказалось, мальчик просто без спроса ушел из дома. Вчера, 12 сентября, потерявшийся мальчик оставался со своей бабушкой. Ребенок вышел из квартиры и не смог найти дорогу домой. Мама мальчика, который представился Рашитом, находится в данный момент на работе в другом городе.