В Башкирии с 2013 года число безработных уменьшилось в пять раз

В рамках заседания Республиканской трехсторонней комиссии глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал о сегодняшнем состоянии рынка труда.
По его словам, в республике принимаются меры по улучшению положения работающих женщин, создаются рабочие места для инвалидов. По данным, которые привел руководитель региона, в 2008 году 25 процентов инвалидов обращались в службу занятости, а в 2018 году – 60 процентов.
- Ещё одно важнейшее направление – поддержка работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, в том числе в защите их прав в сфере занятости. Предлагаю предусмотреть соответствующие дополнительные меры в новом трёхстороннем соглашении, - рассказал Хамитов.
По словам главы РБ, за последние 10 лет в Башкирии повысилась минимальная зарплата с опережением средних по стране, выросла оплата труда бюджетников.
В 2017 году удалось частично погасить и ликвидировать задолженность по заработной плате в 233 организациях на общую сумму около 1,5 млрд рублей.
- Но эта задолженность ещё есть, и мириться с этой ситуацией мы не будем. Безусловно, будем делать всё для того, чтобы люди получали заработную плату. Это самое главное, - считает Хамитов.