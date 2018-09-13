В Башкирии глава сельсовета пойдет под суд за служебный подлог

В 2015-2018 годах женщина выдала девяти жителям района оформленные выписки из похозяйственной книги, в которых были заведомо ложные сведения о том, что граждане пользуются земельными участками в деревнях Кузбаево и Абдуллино. Восемь человек успели использовать липовые документы, чтобы оформить права собственности на земельные участки общей стоимостью более одного миллиона рублей.