Трутнев: строительство моста Сахалин — Хоккайдо должно окупиться

Сам Трутнев настроен позитивно. Он заявил, что стоимость стройматериалов на Сахалине в два-три раза выше, чем на материковой России. В год власти острова тратят из бюджета на необходимую для строительства продукцию 90 миллиардов рублей. Цифры говорят, что Сахалин сможет здесь сэкономить порядка 40 миллиардов рублей.