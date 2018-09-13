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Трутнев: строительство моста Сахалин — Хоккайдо должно окупиться

13 сентября 2018, 16:44
По словам вице-премьера России Юрия Трутнева, проект возведения переправы Сахалин — Хоккайдо окупится.

Однако есть эксперты, которые утверждают, что из-за труднодоступности местности окупить строительство моста не получится. Об этом пишет RNS.

Сам Трутнев настроен позитивно. Он заявил, что стоимость стройматериалов на Сахалине в два-три раза выше, чем на материковой России. В год власти острова тратят из бюджета на необходимую для строительства продукцию 90 миллиардов рублей. Цифры говорят, что Сахалин сможет здесь сэкономить порядка 40 миллиардов рублей.

Строительство моста Сахалин — Хоккайдо само по себе очень важно. Оно несет много «дополнительных эффектов». Задержки работ связаны с разногласиями российской и китайской сторонами. Так руководство инфраструктурной компании CCCC из Китая считает, что строительство переправы экономически не обоснованно, сказал вице-премьер РФ.

Российский чиновник признал, что экономически обосновать возведение моста действительно очень сложно. В среду Трутнев пообщался с представителями CCCC. Участники переговоров вновь не сошлись в оценке грузовой базы.

Россия намерена постараться максимально сблизить оценку со своими партнерами. От решения этого вопроса зависит размер инвестиций, которые поступят в проект строительства моста Сахалин — Хоккайдо. В то же время точно предсказать окупаемость данного инфраструктурного проекта довольно трудно, подытожил Трутнев.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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