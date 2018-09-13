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Стали известны цены на новый iPhone от Apple в России

13 сентября 2018, 16:43
Американская компания Apple назвала стоимость своих новых iPhone XS и iPhone XR.

В России новинку от Apple можно будет приобрести за сумму не менее 64 000 рублей. Об этом пишет RNS.

Так минимальная стоимость iPhone XS для россиян составит 87 990 рублей, а iPhone XS Max - 96 990 рублей. Самым дешевым оказался iPhone XR, который в России можно будет купить за 64 990 рублей. Об этом пишет RNS.

Презентация новых гаджетов от Apple состоялась в калифорнийском театре Стива Джобса. Именно там впервые были представлены iPhone XS, XS Max и XR.

Диагональ дисплея iPhone XS равна 5,8 дюйма, XS Max — 6,5 дюйма, а XR - 6,1 дюйма. Две первых модели имеют улучшенные динамики. Стереозвук из них стал более широким. Внутри обоих гаджетов находится первый в мире 7-нанометровый процессор A12. Устройство осуществляет пять триллионов операций в секунду.

Во всех iPhone XS установлены улучшенные аккумуляторы. Так по сравнению с iPhone X iPhone XS работает дольше на 30 минут, а iPhone XS Max — дольше на 1,5 часа. IPhone XR не нужна подзарядка до 1,5 часов дольше, чем iPhone 8 Plus.

Отметим, что в России iPhone XS начнут продавать с 28 сентября, а на iPhone XR предзаказ можно будет делать с 19 октября.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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