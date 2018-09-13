Стали известны цены на новый iPhone от Apple в России

В России новинку от Apple можно будет приобрести за сумму не менее 64 000 рублей. Об этом пишет RNS.
Так минимальная стоимость iPhone XS для россиян составит 87 990 рублей, а iPhone XS Max - 96 990 рублей. Самым дешевым оказался iPhone XR, который в России можно будет купить за 64 990 рублей. Об этом пишет RNS.
Презентация новых гаджетов от Apple состоялась в калифорнийском театре Стива Джобса. Именно там впервые были представлены iPhone XS, XS Max и XR.
Диагональ дисплея iPhone XS равна 5,8 дюйма, XS Max — 6,5 дюйма, а XR - 6,1 дюйма. Две первых модели имеют улучшенные динамики. Стереозвук из них стал более широким. Внутри обоих гаджетов находится первый в мире 7-нанометровый процессор A12. Устройство осуществляет пять триллионов операций в секунду.
Во всех iPhone XS установлены улучшенные аккумуляторы. Так по сравнению с iPhone X iPhone XS работает дольше на 30 минут, а iPhone XS Max — дольше на 1,5 часа. IPhone XR не нужна подзарядка до 1,5 часов дольше, чем iPhone 8 Plus.
Отметим, что в России iPhone XS начнут продавать с 28 сентября, а на iPhone XR предзаказ можно будет делать с 19 октября.