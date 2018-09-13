Паралимпийский комитет России отстранили от соревнований еще на полгода

ПКР пока выполнил только 23 из 26 пунктов дорожной карты. Лишь после выполнения всех пунктов Россия будет восстановлена в правах в организации. Так одним из требований является выплата Паралимпийским комитетом России Международному паралимпийскому комитету вознаграждения в размере 257 000 евро. Зимой 2018 года вице-президент ПКР Павел Рожков заявлял, что сумма требуемой выплаты составляет 500 000 евро.