Паралимпийский комитет России отстранили от соревнований еще на полгода

Решение по данному вопросу было вынесено во вторник на заседании исполнительного комитета МПК в Мадриде. Об этом пишет RNS.
Президент МПК Эндрю Парсонс отправил письма главе Минспорта РФ Павлу Колобкову и руководителю WADA Крейгу Риди. В посланиях от международной организации содержались сожаления по поводу отсутствия прогресса за последние полгода.
ПКР пока выполнил только 23 из 26 пунктов дорожной карты. Лишь после выполнения всех пунктов Россия будет восстановлена в правах в организации. Так одним из требований является выплата Паралимпийским комитетом России Международному паралимпийскому комитету вознаграждения в размере 257 000 евро. Зимой 2018 года вице-президент ПКР Павел Рожков заявлял, что сумма требуемой выплаты составляет 500 000 евро.
Напомним, что в конце лета 2016 года Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил сборную России до участия в Олимпийских играх в Бразилии. Отстранению подверглись все российские спортсмены. Причиной недопуска отечественных атлетов до Олимпиады стала приостановка членства ПКР в МПК, связанная с употреблением россиянами допинга.