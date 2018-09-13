Англичанин Джон Терри отказался переходить в ФК «Спартак»

Отметим, что Джон Терри играл за английский «Челси» на протяжении почти 20 лет — с 1998 по 2017 год. За это время он принял участие в 289 матчах, в которых 41 раз точно поразил ворота соперников. С 2017 по 2018 год футболист играл за клуб «Астон Вилла». Там он провел 36 матчей и забил один гол. За сборную Англию Терри играл в 78 матчах, забив шесть мячей.