Англичанин Джон Терри отказался переходить в ФК «Спартак»

37-летний иностранный футболист отверг предложение российского клуба и не стал подписывать с ним контракт. Об этом пишет RNS.
На данный момент Джон Терри считается свободным агентом. Он не подписан ни в один клуб. О своем отказе «Спартаку» футболист рассказал в Instagram.
По словам Терри, у клуба из Москвы довольно большие амбиции. Его игроки очень профессиональны. Англичанин отказался подписывать контракт со «Спартаком» по семейным обстоятельствам. Терри пожелал российскому клубу удачи.
Отметим, что Джон Терри играл за английский «Челси» на протяжении почти 20 лет — с 1998 по 2017 год. За это время он принял участие в 289 матчах, в которых 41 раз точно поразил ворота соперников. С 2017 по 2018 год футболист играл за клуб «Астон Вилла». Там он провел 36 матчей и забил один гол. За сборную Англию Терри играл в 78 матчах, забив шесть мячей.