Во дворах Стерлитамака появились современные спортивные и игровые площадки

Новые спортивные и игровые площадки установлены в трех самых крупных дворах Стерлитамака, где проживают не менее 1,5 тысячи жителей.
Впервые к благоустройству дворовых территорий в Стерлитамаке подошли так комплексно: учли пожелания самих горожан, а также требования к безопасности игровых горок, качелей и конструкций спортивных площадок. Участниками проекта стали дома на улицах Николаева, Дружбы, Шаймуратова и Худайбердина.
- Для первого этапа реализации проекта по благоустройству мы специально отобрали самые крупные дворы, общие сразу для нескольких жилых домов. Нашей задачей было не просто заменить устаревшее игровое оборудования, а сделать так, чтобы детский досуг был безопасным. На каждый двор мы потратили порядка 3 млн рублей, - отметил куратор проекта, директор по управлению персоналом и общим вопросам БСК Владимир Ануфриев.
По словам жителей, такими свои дворы они не помнят со дня новоселья, хотя многие дома были построены почти полвека назад. На месте «народных троп» проложили асфальтовые дорожки, огородили клумбы с цветами. Бетонное покрытие на игровых площадках заменили на менее травмоопасное - резиновое.
Завершение работ по обновлению в каждом из дворов отметили праздником. В гости к юным жителям Стерлитамака пришли клоуны, взрослых развлекали выступлениями творческие коллективы города.
Программа по благоустройству в рамках социального проекта БСК «Стерлитамак – наш общий дом» будет продолжена. В следующем году обновление ждет еще три придомовых территории второго по численности населения города Башкирии.
Ранее компания уже вложила более 150 млн рублей в масштабную реконструкцию сквера в историческом центре Стерлитамака и памятника в честь основания города, установила светомузыкальный фонтан на площади перед Стерлитамакским государственным концертно-театральным объединением.