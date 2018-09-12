Во дворах Стерлитамака появились современные спортивные и игровые площадки

- Для первого этапа реализации проекта по благоустройству мы специально отобрали самые крупные дворы, общие сразу для нескольких жилых домов. Нашей задачей было не просто заменить устаревшее игровое оборудования, а сделать так, чтобы детский досуг был безопасным. На каждый двор мы потратили порядка 3 млн рублей, - отметил куратор проекта, директор по управлению персоналом и общим вопросам БСК Владимир Ануфриев.