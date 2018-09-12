В Башкирии конкурс социальных проектов «Стерлитамак – наш общий дом» подошел к финалу

Конкурсантам предстояло убедить Экспертный совет в том, что именно их проект достоин реализации. Площадка получилась очень интересной: эксперты задавали авторам вопросы, на которые они отвечали, стараясь привести самые точные аргументы в пользу своей идеи. Выставка включала демонстрацию 20 проектов, которые прошли серьезный отбор в финал конкурса на гранты БСК.

Конкурс городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом», объявленный БСК в марте этого года, стал первым в истории Стерлитамака примером частно-общественного партнерства. Уникальность его в том, что он позволяет соединить гражданскую инициативу и возможности социально ответственного бизнеса во благо города.

В конкурсе приняло участие 74 проекта в семи номинациях. В первом этапе решающее слово было за горожанами: через онлайн-голосование они определили лидеров. Во втором этапе задача для конкурсантов усложнилась. Они должны были представить себя руководителями проекта, продемонстрировав план, перечислив процессы реализации, рассчитать бюджет. В финале конкурсанты защищали свои проекты перед экспертной комиссией.

- Участниками конкурса «Стерлитамак – наш общий дом» проведена большая работа, на которую способны только неравнодушные люди, - рассказал председатель Экспертного совета конкурса Мидхат Хакимов. - Надеюсь, в истории Стерлитамака останутся дела, связанные с этим проектом, а авторы получат удовлетворение от их реализации.

- Видя, как сегодня работал Экспертный совет, итоговое обсуждение будет горячим, - говорит директор по управлению персоналом и общим вопросам БСК Владимир Ануфриев. - Каждый проект эксперты будут оценивать по 5-бальной шкале. Учитывать новизну, актуальность, долгосрочность и так далее.