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В Башкирии конкурс социальных проектов «Стерлитамак – наш общий дом» подошел к финалу
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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В Башкирии конкурс социальных проектов «Стерлитамак – наш общий дом» подошел к финалу

12 сентября 2018, 12:20ЭкономикаРустэм Башкирцев
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