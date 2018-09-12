В Уфе выступит Макс Корж с сольным концертом

Известный белорусский исполнитель в стиле хип-хоп и рэп Макс Корж выступит в концертно-спортивном комплексе "Уфа-Арена", сообщает Kiwamarket.com.
Концерт состоится 14 октября. Музыкант, выступающий в жанрах рэпа, хип-хопа и рэп-рока, исполнит песни собственного сочинения.
Максим Корж неоднократно номинировался на Премии Муз-ТВ, занял второе место на музыкальном телеканале в конкурсе Артист года, собирал аншлаги в Минск-Арене и в Киеве.
В декабре 2017 года певец стал победителем VK Music Awards.
У Макса Коржа пять сольных альбомов, написанных за прошедшие 6 лет. Это альбомы “Животный мир”, “Жить в кайф”, “Домашний” и “Малый повзрослел” в двух частях.