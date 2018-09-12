В московских аэропортах могут появиться курилки

В России пассажиры вынуждены курить там, где этого делать нельзя. Речь идет о туалетах, пеленальных комнатах и прочих помещениях воздушных гаваней. Бывает так, что людям приходится по несколько часов находиться в закрытых зонах аэропортов, не имея возможности их покинуть. В итоге курильщики не выдерживают и закуривают, чем мешают некурящим пассажирам.