В московских аэропортах могут появиться курилки

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента еще осенью прошлого. Автором документа является депутат от «Единой России» Сергей Боярский. Этой весной законопроект был одобрен в Госдуме РФ, однако его отправили на доработку.
Заместитель главы Минтранса Иннокентий Алафинов инициативу Боярского в целом одобрил. По его словам, в большинстве иностранных аэропортов места для курения имеются.
В России пассажиры вынуждены курить там, где этого делать нельзя. Речь идет о туалетах, пеленальных комнатах и прочих помещениях воздушных гаваней. Бывает так, что людям приходится по несколько часов находиться в закрытых зонах аэропортов, не имея возможности их покинуть. В итоге курильщики не выдерживают и закуривают, чем мешают некурящим пассажирам.