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Шойгу: Россия и Китай станут проводить военные учения на постоянной основе

12 сентября 2018, 17:25
По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, вооруженные силы России и Китая начнут регулярно проводить совместные военные учения.

В среду Шойгу встретился со своим коллегой из КНР Вэй Фэнхэ. Об этом 12 сентября пишет газета «Известия».

Глава китайского военного ведомства прибыл в Забайкалье на маневры «Восток-2018». Там Шойгу и Фэнхэ провели инспекцию на полигоне Цугол, где находятся российский и китайский пункты управления войсками.

Глава Минобороны Китая рассказал, что сотрудничество в военной сфере с Россией для его страны очень важно. Пекин уделяет большое внимание взаимодействию с Москвой на оперативном и стратегическом уровнях.

Теперь совместные военные учения российских и китайских войск станут проходить регулярно, поддержал своего высокопоставленного китайского гостя Шойгу.

Отметим, что военные учения «Восток-2018» начались во вторник. Они продлятся до конца текущей недели. Мероприятия проходят на пяти полигонах Дальнего Востока, а также в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей.

В учения принимают участие порядка 300 000 российских солдат, свыше 1 000 воздушных судов (самолетов, вертолетов и беспилотников), 36 000 танков, БТР и прочих боевых машин, а также 80 военных судов и кораблей обеспечения.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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