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Производители игрушек из России увеличили экспорт продукции за рубеж на 16%

12 сентября 2018, 17:06
В первой половине 2018 года объемы поставок российских игрушек в иностранные государства выросли на 16% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Всего за первые шесть месяцев текущего года за рубеж было отправлено 8 500 тонн продукции отечественных производителей игрушек. Об этом пишет RNS.

С января по июль нынешнего года суммарная выручка за поставки за рубеж российских компаний, специализирующихся на игрушечной продукции, составила 3,85 миллиарда рублей.

Чаще всего российские игрушки покупают компании из Казахстана, Белоруссии и Украины. Также большое количество товара было поставлено в США, Голландию и Южную Корею. Наибольшим спросом у иностранцев пользуются высокотехнологичные и инновационные игрушки, а также детская продукция изготовленная из натуральных и экологичных компонентов.

Отметим, что в первом полугодии 2015 года российские производители отправили за рубеж игрушек на общую сумму в 2,9 миллиарда рублей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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