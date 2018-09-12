Производители игрушек из России увеличили экспорт продукции за рубеж на 16%

Всего за первые шесть месяцев текущего года за рубеж было отправлено 8 500 тонн продукции отечественных производителей игрушек. Об этом пишет RNS.
С января по июль нынешнего года суммарная выручка за поставки за рубеж российских компаний, специализирующихся на игрушечной продукции, составила 3,85 миллиарда рублей.
Чаще всего российские игрушки покупают компании из Казахстана, Белоруссии и Украины. Также большое количество товара было поставлено в США, Голландию и Южную Корею. Наибольшим спросом у иностранцев пользуются высокотехнологичные и инновационные игрушки, а также детская продукция изготовленная из натуральных и экологичных компонентов.
Отметим, что в первом полугодии 2015 года российские производители отправили за рубеж игрушек на общую сумму в 2,9 миллиарда рублей.