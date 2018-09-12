Производители игрушек из России увеличили экспорт продукции за рубеж на 16%

Чаще всего российские игрушки покупают компании из Казахстана, Белоруссии и Украины. Также большое количество товара было поставлено в США, Голландию и Южную Корею. Наибольшим спросом у иностранцев пользуются высокотехнологичные и инновационные игрушки, а также детская продукция изготовленная из натуральных и экологичных компонентов.