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Posted 8 сентября 2018, 08:24

Published 8 сентября 2018, 08:24

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Глава Башкирии подписал закон о сохранении региональных льгот для ветеранов

8 сентября 2018, 08:24
Соответствующие изменения в закон были подписаны Главой РБ Рустэмом Хамитовым вчера, 7 сентября. Поправки были одобрены депутатами Курултая РБ.

До принятия этих поправок меры социальной поддержки предоставлялись жителям республики лишь после выхода на пенсию. Теперь же по закону эти меры поддержки ветераны будут получать только в зависимости от возраста.

Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет независимо от выхода на пенсию будут получать следующие льготы:

– ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда;

– ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда;

– ежемесячные денежные выплаты ветеранам, имеющим продолжительный стаж работы;

– доплаты к пенсии ветеранам, имеющим почетные звания и особые заслуги.

Средства на реализацию будут выделяться из бюджета республики.

#Зиля Аскерова#Общество#Новости
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