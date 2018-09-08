Глава Башкирии подписал закон о сохранении региональных льгот для ветеранов

Posted 8 сентября 2018, 08:24
Published 8 сентября 2018, 08:24
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
До принятия этих поправок меры социальной поддержки предоставлялись жителям республики лишь после выхода на пенсию. Теперь же по закону эти меры поддержки ветераны будут получать только в зависимости от возраста.
Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет независимо от выхода на пенсию будут получать следующие льготы:
– ежемесячные денежные компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда;
– ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда;
– ежемесячные денежные выплаты ветеранам, имеющим продолжительный стаж работы;
– доплаты к пенсии ветеранам, имеющим почетные звания и особые заслуги.
Средства на реализацию будут выделяться из бюджета республики.