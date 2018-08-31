Россия не согласна с версией о взрыве на борту самолета Леха Качиньского

По словам работников Следственного комитета (СК) РФ, российские эксперты не подтверждают данные о том, что самолет бывшего президента Польши Леха Качиньского взорвался в воздухе.

Российские власти винят в авиакатастрофе «совокупность факторов». Об этом 31 августа пишет газета «Известия». Сотрудник СК РФ Светлана Петренко рассказала, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) поддержали вердикт российской стороны по вопросу причин крушения президентского борта. Россия считает, что самолет президента Польши разбился из-за сложных погодных условий и неправильных действий летчиков. Якобы командир экипажа не захотел приземляться на запасном аэродроме, а пилоты совершили ошибку при снижении. В СК заявили, что летчики не отреагировали на срабатывание системы раннего предупреждения приближения земли. Петренко сообщила, что Россия шла и идет Польше навстречу. Так польские эксперты 11 раз посещали Россию и работали с вещественными доказательствами. Иностранцам дали возможность осмотреть обломки разбившегося борта. После изучения элементов самолета Леха Качиньского польские эксперты пришли к выводу, что тот взорвался в воздухе. Москва с этим не согласна. Однако обломки борта №1 Россия Польше почему-то не выдает. Напомним, самолет президента Польши Леха Качиньского разбился весной 2010 года неподалеку от Смоленска. Все находившиеся на его борту люди погибли.