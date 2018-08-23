В метро Москвы снова будут принимать жетоны

На вид новые проездные монеты напоминают жетоны столичной подземки, посредством которых в прошлом можно было оплатить поездку. Современными жетонами получится воспользоваться везде, где принимают карту «Тройка». Речь идет как о центральном кольце метрополитена, так и наземном транспорте. Положить деньги на жетон можно в кассах метро и через приложение «Метро Москвы».