В метро Москвы снова будут принимать жетоны

Их ограниченный выпуск разыграют в соцсетях на страничках общественного транспорта Москвы. Об этом 23 августа пишет газета «Известия».
На вид новые проездные монеты напоминают жетоны столичной подземки, посредством которых в прошлом можно было оплатить поездку. Современными жетонами получится воспользоваться везде, где принимают карту «Тройка». Речь идет как о центральном кольце метрополитена, так и наземном транспорте. Положить деньги на жетон можно в кассах метро и через приложение «Метро Москвы».
Напомним, проездные жетоны в метро Москвы принимали до 1999 года. Транспортные карты «Тройка» ввели в эксплуатацию с весны 2013 года. Всего за пять лет было реализовано 17,7 миллиона карт. С 2017 года проездные столичной подземки стали выпускать в форме колец, браслетов и брелоков.