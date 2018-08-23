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В метро Москвы снова будут принимать жетоны

23 августа 2018, 18:25
Недавно московским метрополитеном были выпущены новые проездные жетоны с чипом электронной транспортной карты «Тройка».

Их ограниченный выпуск разыграют в соцсетях на страничках общественного транспорта Москвы. Об этом 23 августа пишет газета «Известия».

На вид новые проездные монеты напоминают жетоны столичной подземки, посредством которых в прошлом можно было оплатить поездку. Современными жетонами получится воспользоваться везде, где принимают карту «Тройка». Речь идет как о центральном кольце метрополитена, так и наземном транспорте. Положить деньги на жетон можно в кассах метро и через приложение «Метро Москвы».

Напомним, проездные жетоны в метро Москвы принимали до 1999 года. Транспортные карты «Тройка» ввели в эксплуатацию с весны 2013 года. Всего за пять лет было реализовано 17,7 миллиона карт. С 2017 года проездные столичной подземки стали выпускать в форме колец, браслетов и брелоков.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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