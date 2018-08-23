В мэрии Уфы сообщили о том, что еще появится на новой набережной Белой

В первом проекте речь идет о территории, ограниченной створом ж/д моста через реку Белую в районе улицы Нехаева, подножием правобережбя реки Белая, автомобильным мостом и урезом воды реки Белой в Кировском и Ленинском районах. Второй проект касается зоны, ограниченной автомобильным мостом в створе проспекта Салавата Юлаева, улицей Заки Валиди, Монументом Дружбы, улицей Менделеева, улицей Пугачева до пересечения с улицей Бельской и урезом воды реки Белой в Кировском районе.