В мэрии Уфы сообщили о том, что еще появится на новой набережной Белой

В первом проекте речь идет о территории, ограниченной створом ж/д моста через реку Белую в районе улицы Нехаева, подножием правобережбя реки Белая, автомобильным мостом и урезом воды реки Белой в Кировском и Ленинском районах. Второй проект касается зоны, ограниченной автомобильным мостом в створе проспекта Салавата Юлаева, улицей Заки Валиди, Монументом Дружбы, улицей Менделеева, улицей Пугачева до пересечения с улицей Бельской и урезом воды реки Белой в Кировском районе.
Согласно проектам, на этих территориях будут возведены павильон для проведения общественных мероприятий, три открытых летних кафе, а также предприятие общественного питания.
«Предусмотрены деревянные навесы в зонах отдыха, остановочные павильоны, а также объекты инженерного обеспечения. В зоне берегоукрепления набережной предполагается организовать комплексные площадки благоустройства, фонтаны, зоны отдыха с навесами, фуникулер. На верхнем уровне набережной — велодорожки, а также беговые дорожки со специальным покрытием», — сообщается на сайте Администрации города.
Отметим, оба проекта во время слушаний были одобрены жителями Уфы.