Российский военно-транспортный самолет впервые сел на шоссе

Во время учений военно-транспортный самолет Ан-26 и четыре истребителя Су-25СМ приземлились на трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Об этом 23 августа пишет газета «Известия».
Посадка боевых машин на шоссе прошла в рамках учений МТО. Они идут с 20 по 25 августа. В учениях участвуют 36 000 солдат и 3 400 единиц военной техники.
Совершивший успешную посадку на трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре военно-транспортный самолет Ан-26 предназначен для перевозки раненых и материально-технической базы. К последней относятся боеприпасы, продовольствие и прочие грузы.
Представители Минобороны РФ отметили мастерство пилотов, которые смогли приземлиться прямо на дорогу. Такая посадка очень раскованна. Летчики управлявшие Ан-26 принимали участие в военной операции в Сирии.