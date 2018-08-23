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Российский военно-транспортный самолет впервые сел на шоссе

23 августа 2018, 18:23
Первый раз в современной России военно-транспортный самолет Министерства обороны совершил успешную посадку на автотрассу.

Во время учений военно-транспортный самолет Ан-26 и четыре истребителя Су-25СМ приземлились на трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Об этом 23 августа пишет газета «Известия».

Посадка боевых машин на шоссе прошла в рамках учений МТО. Они идут с 20 по 25 августа. В учениях участвуют 36 000 солдат и 3 400 единиц военной техники.

Совершивший успешную посадку на трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре военно-транспортный самолет Ан-26 предназначен для перевозки раненых и материально-технической базы. К последней относятся боеприпасы, продовольствие и прочие грузы.

Представители Минобороны РФ отметили мастерство пилотов, которые смогли приземлиться прямо на дорогу. Такая посадка очень раскованна. Летчики управлявшие Ан-26 принимали участие в военной операции в Сирии.

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