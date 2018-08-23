Рассекречены новые сведения о Курской битве

Публикация рассекреченной информации приурочена к 75-й годовщине Курской битвы. Сражение длилось с пятого июля по 23 августа 1943 года. Об этом пишет RNS.
Так одним из представленных общественности документов стал указ Сталина о захвате Белгорода и Орла. Глава СССР приказал присвоить почетные наименования частям, которые воевали с немцами за Белгород, Харьков и Курск. В честь данных соединений был дан первый в истории Советского союза салют.
Другим рассекреченным документом стала директива Ставки Верховного Главнокомандования с подробным планом захвата Харькова. Город оказался одной из последних точек наступления советской армии на войска немцев на Курской дуге. В бумаге не называются имена генералов, которые командовали наступлением. Это связано с желанием руководства СССР не допустить возможных утечек.
Также на сайте Минобороны РФ опубликован приказ командирам соединений Брянского фронта рассказывать своим подчиненным о способах уничтожения немецких танков «Тигр». Там же можно увидеть фотоснимки результатов огня советской артиллерии.
Военное ведомство сняло гриф «Секретно» с наградных документов и разных справок, свидетельствующих о подвигах красноармейцев в ходе Второй Мировой войны.