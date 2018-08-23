Рассекречены новые сведения о Курской битве

Так одним из представленных общественности документов стал указ Сталина о захвате Белгорода и Орла. Глава СССР приказал присвоить почетные наименования частям, которые воевали с немцами за Белгород, Харьков и Курск. В честь данных соединений был дан первый в истории Советского союза салют.