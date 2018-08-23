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По делу полковника Захарченко проходят 66 свидетелей

23 августа 2018, 18:20
В списке очевидцев, которые проходят по уголовному делу против экс-работника антикоррупционного главка МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, числится 66 фамилий.

Четверо свидетелей являются «дополнительными». Об этом 23 августа пишет газета «Известия».

Дмитрий Захарченко был задержан осенью 2016 года. Первоначально его обвинили в получении взятки в размере семи миллионов рублей. В ходе обысков в жилище полицейского и квартирах его родственников было изъято много наличных денег.

Так в жилище сестры Захарченко нашли 340 миллионов рублей, порядка 1,5 миллионов евро, 124 миллиона долларов и 500-граммовый слиток золота. В доме родителей полковника МВД изъяли 19,5 миллионов рублей, 600 000 евро и 20 000 долларов.

Среди свидетелей по «делу Захарченко» фигурируют высокопоставленные сотрудники силовых структур и прочих ведомств Российской Федерации. Речь идет о представителях МВД, ФНС, СК, Роспотребнадзора и других структур.

По каждому эпизоду преступной деятельности Захарченко будут давать показания свои свидетели. Так генерал МВД Алексей Лаушкин расскажет суду о получении подозреваемым взятки в размере 800 000 долларов от хозяина сети ресторанов «Ля Маре» Меди Дусса.

Отметим, что в МВД Дмитрий Захарченко руководил отделом, занимающимся расследованием преступлений в топливно-энергетической сфере. Свою вину мужчина так и не признал. Однако экс-полковник пообещал дать подробные показания после того, выступят все свидетели и суд изучит имеющиеся доказательства его вины.

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