По делу полковника Захарченко проходят 66 свидетелей

Отметим, что в МВД Дмитрий Захарченко руководил отделом, занимающимся расследованием преступлений в топливно-энергетической сфере. Свою вину мужчина так и не признал. Однако экс-полковник пообещал дать подробные показания после того, выступят все свидетели и суд изучит имеющиеся доказательства его вины.