По делу полковника Захарченко проходят 66 свидетелей

Дмитрий Захарченко был задержан осенью 2016 года. Первоначально его обвинили в получении взятки в размере семи миллионов рублей. В ходе обысков в жилище полицейского и квартирах его родственников было изъято много наличных денег.
Так в жилище сестры Захарченко нашли 340 миллионов рублей, порядка 1,5 миллионов евро, 124 миллиона долларов и 500-граммовый слиток золота. В доме родителей полковника МВД изъяли 19,5 миллионов рублей, 600 000 евро и 20 000 долларов.
Среди свидетелей по «делу Захарченко» фигурируют высокопоставленные сотрудники силовых структур и прочих ведомств Российской Федерации. Речь идет о представителях МВД, ФНС, СК, Роспотребнадзора и других структур.
По каждому эпизоду преступной деятельности Захарченко будут давать показания свои свидетели. Так генерал МВД Алексей Лаушкин расскажет суду о получении подозреваемым взятки в размере 800 000 долларов от хозяина сети ресторанов «Ля Маре» Меди Дусса.
Отметим, что в МВД Дмитрий Захарченко руководил отделом, занимающимся расследованием преступлений в топливно-энергетической сфере. Свою вину мужчина так и не признал. Однако экс-полковник пообещал дать подробные показания после того, выступят все свидетели и суд изучит имеющиеся доказательства его вины.