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"Нам томограф не положен!": жители Башкирии ездят за томограммой в другой район

23 августа 2018, 09:56
Жители Мечетлинского района ездят в Уфу и в соседние районы за томограммой. Это несмотря на то, что в их больнице есть компьютерный томограф, купленный за 20 млн рублей.

В редакцию Медиакорсети обратились жители Мечетлинского района Башкирии. По их словам, в Большеустьикинской центральной районной больнице простаивает дорогостоящий томограф, купленный несколько лет назад. Пациенты больницы вынуждены ездить за томограммой в соседний район, а то и в Уфу.

Мама жительницы Нижневартовска Галии Галяувой проживает в деревне Мелекасово Мечетлинского района. Престарелую родительницу ей часто приходится возить в больницу, в том числе и на томограмму. То, что Большеустьикинской больнице появился свой кабинет томографии, несколько облегчил жизнь таких пожилых, как мама Галии, но ненадолго. Теперь им приходится снова ездить в Уфу и в центр соседнего района – в село Месягутово, где их не ждут и записывают на нескончаемую очередь.

- На юридическом языке такой недопустимо длительный простой дорогого оборудования считается как вопиющая халатность и нерациональное использование бюджетных средств, - считает женщина.

Галия не захотела мириться ситуацией и написала письма в Минздрав Башкирии и России, в правительство и прокуратуру республики. Ей отвечали, что “компьтерный томограф (КТ) не использовался по причине выхода из строя блока реконструкции электронного модуля PWB, SSCONT и системы приточно-вытяжной вентиляции. Проведение дорогостоящего ремонта КТ КТ в 2017 году не представлялся возможным”.

В письмах также говорилось, что финансовые средства для ремонта выделены и к концу марта томограф должны ввести в строй.

Однако Галия Галяува и другие местные жители утверждают, что томограф так и не заработал.

Мы связались с главным врачом Большеустьикинской центральной районной больницы Альбертом Нурмухаметовым.

- Компьютерный томограф уже работает. Аппарат устаревшей модели, поэтому с большими трудностями смогли найти к ним детали, - сообщил он по телефону нашему корреспонденту.

Альберт Нурмухаметов также рассказал, что этот томограф не в состоянии принимать всех больных района. Поэтому они были распределены в три потока – врачи выписывают направления в Уфу и в Месягутово.

- Нашему району вообще-то томограф не положен! – главврач был явно не доволен жалобами пациентов.

Журналисты местной районной газеты также подтвердили, что томограф на днях заработал.

На рынке такой аппарат стоит в три раза дешевле

Похожая ситуация несколько лет назад происходила в городе Благовещенск в Башкирии. В 2009 году местная больница приобрела компьютерный томограф примерно на 20 млн рублей. Спустя пару лет, выяснилось, что цена оборудования значительно превышена. Подобные аппараты на рынке можно купить за сумму, в 3 раза дешевле, то есть, за 6 млн рублей. За такую безрассудную трату бюджетных денег главврач больницы был снят с должности.

Компьютерный томограф Большеустьикинской ЦРБ тоже приобретен в это же время. Более того, он той же марки, что и Благовещенский, а также куплен у одного и того поставщика-дистрибьютера – компании “ДГМ-Урал”. И сумма такая же – около 20 млн рублей.

“Со слов работников ЦРБ, Большеустьикинский томограф за почти 10 лет службы успел принять всего лишь несколько сотен пациентов”, - отмечают нерациональное использование местные жители, приславшие письмо в редакцию. Отметим, средняя нагрузка на подобные оборудования по России – до 20 и более исследований в день.

Вместо устаревшей модели этого примитивного односрезового томографа, выпуск которых начался 80-х годах прошлого века, в 2009 году можно было купить современный 128-срезовый томограф последнего поколения, - рассказывает член ОНФ Эдуард Гаптракипов в беседе с корреспондентом ГТРК Башкортостан.

Таким образом, безрассудность и халатность администрации при покупке дорогостоящего оборудования Большеустьикинской больницы все еще аукается на пациентах.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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