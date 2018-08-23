"Нам томограф не положен!": жители Башкирии ездят за томограммой в другой район

Мама жительницы Нижневартовска Галии Галяувой проживает в деревне Мелекасово Мечетлинского района. Престарелую родительницу ей часто приходится возить в больницу, в том числе и на томограмму. То, что Большеустьикинской больнице появился свой кабинет томографии, несколько облегчил жизнь таких пожилых, как мама Галии, но ненадолго. Теперь им приходится снова ездить в Уфу и в центр соседнего района – в село Месягутово, где их не ждут и записывают на нескончаемую очередь.