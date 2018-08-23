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Дольщица ЖК «Цветы Башкирии» после лечения возобновила голодовку

23 августа 2018, 11:54
Алсу Мухутдинова, которую несколько дней назад увезла «скорая», вновь присоединилась к своим коллегам по несчастью.

Сегодня, 23 августа, пошел уже 11-й день голодовки обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии». Об этом сообщила представитель инициативной группы дольщиков Олеся Ефименко.

Накануне к участникам протестной акции вновь присоединилась 50-летняя Алсу Мухутдинова, которую несколько лет назад прямо со стройплощадки увезла «скорая помощь» из-за резко упавшего уровня сахара в крови. Таким образом в голодовке на стройплощадке вновь принимают участие шесть дольщиков.

Ранее, помимо Алсу, из голодовки вышли еще три человека из-за ухудшения состояния здоровья.

- Мы будем голодать до последнего, пока власти не выполнят наши требования, - сообщила в комментарии к видео Олеся Ефименко.

Напомним, 13 августа дольщики «Цветов Башкирии» возобновили голодовку. О мытарствах обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» Медиакорсеть сообщала много раз. Почти 400 человек с 2014 года не могут дождаться долгожданные квартиры – многие вложили в них свои последние деньги - сбережения, накопленные годами. К несчастью, стройка велась всего лишь год, а еще через год застройщик – ООО «Башстройкомплект» объявил о банкротстве. В итоге, люди, вложившие свои деньги на объект, остались ни с чем.

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