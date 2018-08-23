Дольщица ЖК «Цветы Башкирии» после лечения возобновила голодовку

Сегодня, 23 августа, пошел уже 11-й день голодовки обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии». Об этом сообщила представитель инициативной группы дольщиков Олеся Ефименко.
Накануне к участникам протестной акции вновь присоединилась 50-летняя Алсу Мухутдинова, которую несколько лет назад прямо со стройплощадки увезла «скорая помощь» из-за резко упавшего уровня сахара в крови. Таким образом в голодовке на стройплощадке вновь принимают участие шесть дольщиков.
- Мы будем голодать до последнего, пока власти не выполнят наши требования, - сообщила в комментарии к видео Олеся Ефименко.
Напомним, 13 августа дольщики «Цветов Башкирии» возобновили голодовку. О мытарствах обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» Медиакорсеть сообщала много раз. Почти 400 человек с 2014 года не могут дождаться долгожданные квартиры – многие вложили в них свои последние деньги - сбережения, накопленные годами. К несчастью, стройка велась всего лишь год, а еще через год застройщик – ООО «Башстройкомплект» объявил о банкротстве. В итоге, люди, вложившие свои деньги на объект, остались ни с чем.