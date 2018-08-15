Голодающих дольщиков «Цветов Башкирии» пытались выгнать горящими покрышкам

- Как нам удалось выяснить, охраннику звонят представители застройщика и требуют заблокировать нам вход. Он это делает и тут же уходит в неизвестном направлении, оставляя нас буквально взаперти на стройке. Ночью дольщики жаловались на чудовищный запах горящей резины — кому и зачем ее понадобилось жечь ее здесь? Сложилось ощущение, что нас пытаются вытравить. Утром увидели следы машин на стройке. Когда мы вызвали полицию, выяснилось, что охранник отвечает лишь за кран, но не за объект. Получается, его даже охранять некому! - возмущается женщина.