Голодающих дольщиков «Цветов Башкирии» пытались выгнать горящими покрышкам

Инцидент произошел сегодня, 15 августа. По словам дольщицы Олеси Ефименко, теперь к ним не могут приехать ни журналисты, ни медики, причем помощь последних необходима особенно, поскольку дольщики голодают уже третий день.
- Как нам удалось выяснить, охраннику звонят представители застройщика и требуют заблокировать нам вход. Он это делает и тут же уходит в неизвестном направлении, оставляя нас буквально взаперти на стройке. Ночью дольщики жаловались на чудовищный запах горящей резины — кому и зачем ее понадобилось жечь ее здесь? Сложилось ощущение, что нас пытаются вытравить. Утром увидели следы машин на стройке. Когда мы вызвали полицию, выяснилось, что охранник отвечает лишь за кран, но не за объект. Получается, его даже охранять некому! - возмущается женщина.
Всего в вынужденной акции голодовки принимают участие шесть человек — две женщины и четверо мужчин от 22 до 66 лет. Из акции был вынужден уйти 18-летний парень, поскольку ему стало плохо.
- Мы не сами захотели здесь сидеть. Нас вынудила наше правительство, лично Абызов, у нас нет денег даже на то, чтобы снимать квартиры!
О мытарствах обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» Медиакорсеть сообщала много раз. Почти 400 человек с 2014 года не могут дождаться долгожданные квартиры – многие вложили в них свои последние деньги - сбережения, накопленные годами. К несчастью, стройка велась всего лишь год, а еще через год застройщик – ООО «Башстройкомплект» объявил о банкротстве. В итоге, люди, вложившие свои деньги на объект, остались ни с чем.
В октябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на их объекте. В марте 2018 года возмущенные дольщики объявили голодовку, так как следствие никому не предъявило обвинения. Они требовали, чтобы обвинение было предъявлено никому иному, как руководителю ООО «Башстройкомплект» Андрею Абызову. Голодовка прекратилась лишь после того как премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов взял стройку под личный контроль.
Напомним, руководитель ООО «Башстройкомплект» Андрей Абызов баллотируется на пост депутата Государственного собрания – Курултая Башкирии. При этом он входит в число семи кандидатов Госсобрания, у которых есть судимость.
- Человек кинул дольщиков трех строек и баллотируется в депутаты. Он в числе утвержденных кандидатов. Неужели власти закрыли глаза на то, кто он? Неужели у нас приветствуется мошенничество? – задается вопросами Олеся.
По ее словам, эта голодовка – бессрочная.
Медиакорсеть следит за развитием событий.