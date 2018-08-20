Еще два дольщика ЖК «Цветы Башкирии» прекратили голодовку

Сегодня, 20 августа, стало известно, что еще два участника голодовки из числа обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» вынужденно прекратили акцию протеста.
- Это связано с тем, что у обоих резко ухудшилось состояние здоровья, - рассказала Медиакорсети представитель инициативной группы дольщиков Олеся Ефименко. – Речь идет про Рината Хаматдинова, которому чуть больше 30 лет и Гульназ Тагирову, ей за 50. Еще один участник голодовки – Ильдус Абдюков (ему 56 лет) также очень плохо себя чувствует. Я с ним сегодня общалась и предложила тоже прекратить голодовку, но он пока не соглашается, говорит, что готов продолжать акцию протеста.
Ранее голодовку также уже прекратили по состоянию здоровья два человека – 18-летний парень и 50-летняя женщина. Сегодня в акции протеста остались пока шесть человек. Они находятся в недостроенных зданиях и ночуют прямо там. Пьют только кипяченую воду.
По словам Олеси, их ситуация пока так и не сдвинулась с мертвой точки. Один раз приезжали чиновники из Госстроя Башкирии, побывал также сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека.
- Чаще всего звонят журналисты, а больше никому до нас, похоже, нет дела, - сообщила Олеся Ефименко. – Тем временем на стройплощадке появились рабочие из числа гастарбайтеров и имитируют продолжение строительства.
Напомним, 13 августа дольщики «Цветов Башкирии» возобновили голодовку. О мытарствах обманутых дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» Медиакорсеть сообщала много раз. Почти 400 человек с 2014 года не могут дождаться долгожданные квартиры – многие вложили в них свои последние деньги - сбережения, накопленные годами. К несчастью, стройка велась всего лишь год, а еще через год застройщик – ООО «Башстройкомплект» объявил о банкротстве. В итоге, люди, вложившие свои деньги на объект, остались ни с чем.