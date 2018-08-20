Еще два дольщика ЖК «Цветы Башкирии» прекратили голодовку

- Это связано с тем, что у обоих резко ухудшилось состояние здоровья, - рассказала Медиакорсети представитель инициативной группы дольщиков Олеся Ефименко. – Речь идет про Рината Хаматдинова, которому чуть больше 30 лет и Гульназ Тагирову, ей за 50. Еще один участник голодовки – Ильдус Абдюков (ему 56 лет) также очень плохо себя чувствует. Я с ним сегодня общалась и предложила тоже прекратить голодовку, но он пока не соглашается, говорит, что готов продолжать акцию протеста.