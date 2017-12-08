Дольщики ЖК «Цветы Башкирии» под Уфой три года не могут получить свое жилье

- Мы боимся, что все продадут и мы просто останемся без ничего. Сейчас у нас нормальный конкурсный управляющий. Он ищет все возможные пути, чтобы нам помочь, чтобы наши дома не продали. Но Госкомитет по строительству и другие почему-то против него. Они хотят сейчас, чтобы наш объект вновь достраивал председатель ЖСК «Цветы Башкортостана» Андрей Абызов, но мы уверены, что он этого не сделает. Сейчас в суде он заявляет, что строительные работы ведутся. На самом деле он просто несколько раз в месяц выпускает туда двух-трех строителей, чтобы создать видимость работ, - говорит Олеся Ефименко.