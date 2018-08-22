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Житель Бельгии выиграл в лотерею более 107 миллионов евро

22 августа 2018, 17:18
Вчера один из граждан Бельгии выиграл в лотерею EuroMillions («Евромиллионы») 107,8 миллиона евро.

Никаких данных о победителе не приводится. Об этом 22 августа пишет газета «Известия».

Еще шесть призеров EuroMillions получат по 193 000 евро. Они нашли совпадения в пяти главных цифрах и одном дополнительном. Пятеро европейцев, у которых в билетах совпали лишь основные цифры, станут владельцами 54 000 евро. Послезавтра EuroMillions разыграет джекпот в размере 17 миллионов евро.

Отметим, что лотерея EuroMillions проводится в Великобритании, Франции, Испании, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Ирландии, Португалии и Австрии. Стоимость лотерейного билета составляет 2,5 евро. Каждый раз попытать удачу пробуют 200 миллионов человек. Налог на выигрыш приходится выплачивать только представителям Швейцарии.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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