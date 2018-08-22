Житель Бельгии выиграл в лотерею более 107 миллионов евро

Еще шесть призеров EuroMillions получат по 193 000 евро. Они нашли совпадения в пяти главных цифрах и одном дополнительном. Пятеро европейцев, у которых в билетах совпали лишь основные цифры, станут владельцами 54 000 евро. Послезавтра EuroMillions разыграет джекпот в размере 17 миллионов евро.