Житель Бельгии выиграл в лотерею более 107 миллионов евро

Еще шесть призеров EuroMillions получат по 193 000 евро. Они нашли совпадения в пяти главных цифрах и одном дополнительном. Пятеро европейцев, у которых в билетах совпали лишь основные цифры, станут владельцами 54 000 евро. Послезавтра EuroMillions разыграет джекпот в размере 17 миллионов евро.
Отметим, что лотерея EuroMillions проводится в Великобритании, Франции, Испании, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Ирландии, Португалии и Австрии. Стоимость лотерейного билета составляет 2,5 евро. Каждый раз попытать удачу пробуют 200 миллионов человек. Налог на выигрыш приходится выплачивать только представителям Швейцарии.