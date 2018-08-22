Во II квартале чистая прибыль ФСК по МСФО сократилась почти на 15%

За первые шесть месяцев 2018 года выручка компании возросла на 15,6%, составив 117,456 миллиарда рублей. Размер выручки полученной за передачу электроэнергии достиг 104,9 миллиарда рублей, что на 15,7% больше по сравнению с показателями 2017 года. Выручка за услуги по генподрядным договорам, которые выполняли дочерние общества ФСК, оказалась равна 4,3 миллиарда рублей. По сравнению с минувшим годом рост составил 13,2%. Размер выручки компании от продажи электричества увеличился на 50% - до шести миллиардов рублей.