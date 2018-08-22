В Уфе посадили двух виновников ДТП с летальным исходом

48-летний и 36-летний виновники ДТП приговорены к двум и к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении по статье «Нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.