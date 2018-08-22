mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе посадили двух виновников ДТП с летальным исходом

22 августа 2018, 14:33
Авария произошла в ноябре прошлого года.

48-летний и 36-летний виновники ДТП приговорены к двум и к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении по статье «Нарушение правил дорожного движения при управлении транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Осужденные пытались обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Верховный суд отклонил жалобы фигурантов уголовного дела.

В ноябре 2017 года 48-летний таксист на «Mitsubishi Lancer» проехал на красный на перекрестке улиц Жукова и Новоженова и столкнулся с «Grand Cherokee», который ехал со скоростью боле 100 км/ч.

В результате аварии скончалась 31-летняя пассажирка «Mitsubishi Lancer».

Материалы по теме
В Башкирии два водителя и пассажир погибли в ДТПДТП в Башкирии: двое погибли, один госпитализированВ Башкирии в ДТП погибла 16-летняя студентка, еще шестеро пострадали
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48