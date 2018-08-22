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В Уфе могут посадить бывшего директора муниципального предприятия

22 августа 2018, 10:21
Бывший директор МУП «Служба заказчика и технического надзора Уфы» Антон Султанов обвиняется в злоупотреблении полномочиями, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В 2017 году руководитель лично, без согласия учредителей, принял решение о зачете встречного требования на сумму 42 миллиона рублей.

Основным активом ООО «Служба заказчика» были более десяти земельных участков в микрорайонах Дема, Сипайлово, Глумилино и других кадастровой стоимостью около 270 миллионов рублей.

Антон Султанов принял в состав участников организации частную коммерческую структуру, которая вложила в уставной капитал около пяти миллионов рублей, после чего городская администрация понесла серьезный материальный ущерб и невозможность взыскания денежных средств в пользу МУП. Часть уставного капитала дочернего ООО «Служба заказчика» была передана организации «Центр развития городских проектов».

Также Султанов принял решение об увеличении уставного капитала общества путем внесения дополнительных денежных средств в уставной капитал ООО, после чего размер доли предприятия в уставном капитале общества уменьшился, тем самым был утерян корпоративный контроль в праве решающего голоса при принятии решений.

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