В Уфе могут посадить бывшего директора муниципального предприятия

Антон Султанов принял в состав участников организации частную коммерческую структуру, которая вложила в уставной капитал около пяти миллионов рублей, после чего городская администрация понесла серьезный материальный ущерб и невозможность взыскания денежных средств в пользу МУП. Часть уставного капитала дочернего ООО «Служба заказчика» была передана организации «Центр развития городских проектов».