В Уфе часть пассажиров горевшего самолета отказалась лететь другим рейсом

Пассажиры, которые не смогли сегодня улететь в Сочи из-за загоревшегося двигателя самолета, отказались продолжить полет, сообщает РИА Новости. Им предложили улететь сегодня в 10:55, однако часть пассажиров лететь после инцидента не захотели.
Напомним, сегодня ранним утром, 22 августа, из-за возгорания левого двигателя в уфимском аэропорту совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ту-204.
Самолет вылетел из Уфы в Сочи в пять утра. Всех пассажиров эвакуировали при помощи надувных трапов. Всего на рейс было зарегистрировано 204 пассажира, в том числе 41 ребенок, из них шестеро малолетних. Пострадавших в случае инцидента нет. Самолет принадлежал компании «Red Wings».
22 авг — РИА Новости. Часть пассажиров самолета Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", вылетевшего в среду утром из Уфы в Сочи, но почти сразу вернувшегося из-за возгорания левого двигателя, отказались продолжить полет на резервном судне, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Самолет Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс", выполнявший рейс 808 Уфа - Сочи, в среду в 5.06 по местному времени (3.06 мск) совершил аварийную посадку в аэропорту "Уфа" из-за возгорания левого двигателя. Пострадавших нет.
- На рейс было зарегистрировано 204 пассажира, в том числе 41 ребенок, из них шестеро малолетних. На высоте 200 метров загорелся один из двигателей, было принято решение садиться. Пилоты уведомили аэропорт и аварийно сели. Пассажиры спускались по резиновому аварийному трапу. Никто не пострадал, жалоб нет. Сейчас с ними работают психологи. У компании "Ред Вингс" есть резервное судно в аэропорту, рейс запланирован на 10.55 (8.55 мск). Но часть пассажиров отказались продолжать полет, - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.
- Что могло стать причиной возгорания двигателя, пока неизвестно. Самолет находится в аэропорту, его быстро потушили пожарные. Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, - рассказал собеседник информагентства.