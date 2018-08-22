В Уфе часть пассажиров горевшего самолета отказалась лететь другим рейсом

- На рейс было зарегистрировано 204 пассажира, в том числе 41 ребенок, из них шестеро малолетних. На высоте 200 метров загорелся один из двигателей, было принято решение садиться. Пилоты уведомили аэропорт и аварийно сели. Пассажиры спускались по резиновому аварийному трапу. Никто не пострадал, жалоб нет. Сейчас с ними работают психологи. У компании "Ред Вингс" есть резервное судно в аэропорту, рейс запланирован на 10.55 (8.55 мск). Но часть пассажиров отказались продолжать полет, - рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.