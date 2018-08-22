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Суд признал виновным в мошенничестве экс-главу предвыборного штаба Трампа

22 августа 2018, 16:48
Во вторник Федеральный суд США признал виновным в налоговом и банковском мошенничестве, возглавлявшего предвыборный штаб Дональда Трампа Пола Манафорта.

Всего обвинению удалось доказать семь эпизодов преступлений. Об этом пишет RNS.

Американские следователи выяснили, что бывший сотрудник действующего президента США не менее пяти раз подавал недостоверные налоговые декларации, а также дважды совершал преступления в сфере банковского мошенничества и сокрытии счетов за границей. Присяжные не смогли вынести вердикта по еще 10 эпизодам мошенничества, в которых подозревают Манафорта.

В американском суде было доказано, что экс-глава предвыборного штаба пытался скрыть от налоговой службы информацию о десятках миллионов долларов, полученных им во время работы политическим консультантом в Украине. Манафорт скрывал сведения о своих финансах ради получения кредитов от банков.

Адвокат подсудимого заявил, что его клиент разочарован решением суда. Сейчас юристы чиновника думают, что им делать дальше. Президент США Дональд Трамп сказал, что ему «грустно» из-за признания Манафорта виновным. Происходящие американский лидер назвал «охотой на ведьм» и «позором». Глава Белого дома уверил, что дело Манафорта не связано с «российским сговором».

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