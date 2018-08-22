Суд признал виновным в мошенничестве экс-главу предвыборного штаба Трампа

Американские следователи выяснили, что бывший сотрудник действующего президента США не менее пяти раз подавал недостоверные налоговые декларации, а также дважды совершал преступления в сфере банковского мошенничества и сокрытии счетов за границей. Присяжные не смогли вынести вердикта по еще 10 эпизодам мошенничества, в которых подозревают Манафорта.