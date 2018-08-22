Собаководы из России стали триумфаторами на Всемирной выставке собак

В этом году Всемирная выставка собак собрала 17 600 участников из 72 государств мира. Из России в Амстердам привезли свыше 1 800 собак. Российская делегация стали третьей по числу участников на мероприятии. Впереди оказались лишь представители Германии и Голландии.