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Собаководы из России стали триумфаторами на Всемирной выставке собак

22 августа 2018, 17:12
Представители Российской Федерации победили в трех группах из 10 на Всемирной выставке собак.

Мероприятие проходило в Амстердаме с девятого по 12 августа. Об этом 22 августа пишет газета «Известия».

Всемирная выставка собак проходит эгидой Международной кинологической федерации (FCI). Ее проводят каждый год. Заводчики из России всегда участвуют в выставке.

В этом году Всемирная выставка собак собрала 17 600 участников из 72 государств мира. Из России в Амстердам привезли свыше 1 800 собак. Российская делегация стали третьей по числу участников на мероприятии. Впереди оказались лишь представители Германии и Голландии.

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