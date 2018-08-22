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СМИ: в Баренцево море упала российская ракета с ядерным двигателем

22 августа 2018, 16:49
Телеканал CNBC опубликовал информацию о падение в Баренцево море российской ракеты, оснащенной ядерным двигателем.

Инцидент произошел в конце 2017 года. Об этом пишет RNS.

По данным CNBC, российские военные проводили испытания, которые закончились неудачей. Ракета упала в море и затонула. Россия направила на поиски ракеты три корабля. Москва хочет поднять ракету со дна.

На отправленных в поисковую экспедицию судах установлено спецоборудование для сбора радиоактивных элементов. Источник телеканала не сообщил, исходит ли от ракеты какая-либо угроза для людей или окружающей среды. Из отчета разведки США следует, что Кремль не установил четкие сроки завершения поисковой операции.

По словам директора ядерного проекта Nuclear Information Project Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, при падении российских ракет с ядерным двигателем в водоем могла произойти утечка радиоактивных веществ. Не исключено, что произошло заражение акватории Баренцева моря.

Напомним, телеканал CNBC уже сообщал о запусках Россией ракет с ядерным двигателем. По данным издания, всего с ноября 2017 года по февраль 2018 года было проведено четыре испытания. Все они закончились катастрофой.

Спецслужбы США сообщили, что самый долгий полет российской ракеты с ядерным двигателем продлился немногим более двух минут. За это время боеприпас смог преодолеть расстояние в 35,4 километра. Самый короткий полет продолжался четыре секунды. Ракета успела удалиться от места запуска на восемь километров.

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