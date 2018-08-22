Через Vk теперь можно вызвать такси и заказать еду

В отличие от сторонних сайтов и приложений, пользователю не нужно указывать номер телефона или почту — эта информация уже есть в личном профиле, достаточно только разрешить к ней доступ. При этом имя и фамилия, которые указаны публично, будут добавлены автоматически. Не потребуется вводить и данные банковской карты — можно моментально оплатить заказ с помощью VK Pay.