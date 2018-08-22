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Через Vk теперь можно вызвать такси и заказать еду

22 августа 2018, 12:46
В Vk появилась платформа VK Apps с сервисами внутри мобильного приложения.

Пользователи социальной сети могут вызвать такси, заказать еду или рассчитать стоимость ОСАГО без перехода на сторонние ресурсы. На приложение VK Apps свой сервис может загрузить любой разработчик.

В отличие от сторонних сайтов и приложений, пользователю не нужно указывать номер телефона или почту — эта информация уже есть в личном профиле, достаточно только разрешить к ней доступ. При этом имя и фамилия, которые указаны публично, будут добавлены автоматически. Не потребуется вводить и данные банковской карты — можно моментально оплатить заказ с помощью VK Pay.

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