Защитником «Уфы» Игорем Дивеевым заинтересовался лондонский «Арсенал»

Интерес к 18-летнему защитнику «Уфы» Игорю Дееву лондонский «Арсенал» проявил после выступления за сборную России на COTIF-2018, пишет газета Mirror.
По сообщению издания, во время выступления Дивеева в российской сборной U20 команда дошла до финала, где уступила Аргентине в дополнительном времени со счетом счётом 1:2. Во время финальной встречи защитник проявил себя голом.
Известно, что в прошлом сезоне Игорь Дивеев сыграл 24 матча за молодёжную команду «Уфы», где забил 3 гола. В этом сезоне его видели на встрече за «Уфу-2» во втором дивизионе.