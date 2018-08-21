В Башкирии появятся четыре детские поликлиники

Он рассказал, что в 2018 году будет завершено строительство поликлиники в селе Верхнеяркеево, рассчитанное на 250 посещений в смену. В ней будет предусмотрена также и детская поликлиника на 70 посещений. Также в настоящий момент детские поликлиники строятся в Туймазах на 300 посещений и Дюртюли на 200 посещений в смену. Сдать объекты планируется в 2019 году.
По словам Анвара Бакирова, на территории Инфекционной клинической больницы №4 в Уфе проводятся проектные работы по детскому инфекционному корпусу. В Бирске будет открыта детская поликлиника на 200 посещений смену и взрослая поликлиника на 400 посещений. Также планируются поликлиники в Затоне и в селе Чекмагуш. В их составе предусмотрены детские поликлиники.
Министр также сообщил, что в 11 учреждениях детства запланирован капитальный ремонт. Кроме того, в 40 учреждений поставят более 160 единиц медицинского оборудования.