В Башкирии появятся четыре детские поликлиники

Он рассказал, что в 2018 году будет завершено строительство поликлиники в селе Верхнеяркеево, рассчитанное на 250 посещений в смену. В ней будет предусмотрена также и детская поликлиника на 70 посещений. Также в настоящий момент детские поликлиники строятся в Туймазах на 300 посещений и Дюртюли на 200 посещений в смену. Сдать объекты планируется в 2019 году.