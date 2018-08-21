В Башкирии пособия после рождения ребенка получили более 5 тысяч семей

Напомним, с 1 января 2018 года в Башкирии в качестве новой меры социальной поддержки появилась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и третьего или последующего ребенка. За первого ребенка семьи могут оформить ежемесячное пособие в размере 8 892 рублей. Это пособие выплачивается в течение полутора лет жизни ребенка. За третьего и последующего предусмотрено пособие в размере 8 993 рублей. Оно выплачивается до достижения трехлетнего возраста ребенком.