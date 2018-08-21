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В Башкирии пособия после рождения ребенка получили более 5 тысяч семей

21 августа 2018, 12:46
Всего, по данным министерства, получателями пособий на первого, третьего и последующего ребенка стали 5,5 тысяч семей.

Как сообщает минтруд республики, в 2018 году по состоянию на 17 августа пособие на первого рожденного или усыновленного ребенка оформили 2 900 семей. Общая сумма выплат составила 139 миллионов рублей. Более 2 600 семей получили пособия на каждого ребенка, рожденного в этом году третьим или последующим. Всего было выплачено 123,5 миллиона рублей.

По информации ведомства, в настоящий момент получателями пособия за первенца стала каждая третья семья Башкирии, а получателями на третьего и последующего – каждая вторая. Всего в республике родилось 10 668 первых детей в семье и 5 860 третьих и последующих.

Напомним, с 1 января 2018 года в Башкирии в качестве новой меры социальной поддержки появилась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и третьего или последующего ребенка. За первого ребенка семьи могут оформить ежемесячное пособие в размере 8 892 рублей. Это пособие выплачивается в течение полутора лет жизни ребенка. За третьего и последующего предусмотрено пособие в размере 8 993 рублей. Оно выплачивается до достижения трехлетнего возраста ребенком.

Стоит отметить, что пособие на первенца назначается в том случае, если средний доход на каждого члена семьи составляет 14 247 рублей. Право получать пособие при рождении третьего и последующего ребенка имеют семьи, где средний доход каждого не превышает 8 483 рублей.

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