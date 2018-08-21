Россияне сократили расходы на питание

Эксперты «Ромира» считают, что на снижение покупательной способности россиян влияет сезонный фактор. Якобы летом многие люди уезжают отдыхать за границу или в сельскую местность. Экономить у дачников получается за счет урожая на их огородах. В то же время у данной категории граждан возрастают расходы на товары недлительного пользования. Речь идет о моющих средствах, предметах личной гигиены и тому подобных товарах.