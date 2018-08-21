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Россияне сократили расходы на питание

21 августа 2018, 17:36
В июле расходы граждан России на продукты питания сократились на 12,2% по сравнению с показателями июня.

Если в позапрошлом месяце россияне тратили на еду в среднем 8 365 рублей, то в прошлом месяце их средний чек был равен 7 348 рублям. Разница превысила отметку в 1 000 рублей. Об этом пишет RNS.

Результаты исследования проведенного холдингом «Ромир» свидетельствуют, что в июле жители России стали больше тратить на непродовольственные товары. Их расходы на эти цели выросли в среднем на 800 рублей или на 10,7% — с 7 776 рублей до 8 609 рублей. В то же время ежедневные траты населения страны сократились на 0,3%.

Эксперты «Ромира» считают, что на снижение покупательной способности россиян влияет сезонный фактор. Якобы летом многие люди уезжают отдыхать за границу или в сельскую местность. Экономить у дачников получается за счет урожая на их огородах. В то же время у данной категории граждан возрастают расходы на товары недлительного пользования. Речь идет о моющих средствах, предметах личной гигиены и тому подобных товарах.

По сравнению с показателями прошлого года в 2018 году индекс потребительской активности в России упал на 0,6%. В минувшем месяце расходы выросли лишь у населения Дальнего Востока. Они стали больше тратить на 3,3%. Наиболее экономными оказались жители Центрального округа. Их расходы в июле сократились в среднем на 5,5%.

В городах с числом жителей свыше миллиона человек население стало тратить меньше на 1,5%. В населенных пунктах, где проживает от 500 000 до одного миллиона граждан расходы у людей не изменились. А в городах с населением до 500 000 человек покупательная способность сократилась на 1,9%.

Значительнее всего расходы снизились у представителей среднего класса. Они стали тратить меньше на 2,6%. Люди с высоким доходом сократили свои расходы на 1,3%. Что касается граждан с низким доходом, то они потратили в июле на 3,9% больше чем ранее.

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