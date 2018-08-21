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Опрос: 70% украинцев назвали свою страну наследницей Киевской Руси

21 августа 2018, 20:10
Итоги опроса, осуществленного экспертами социологической группы «Рейтинг», говорят о том, что более 70% граждан Украины назвали свою страну, а не Россию, единственной наследницей Киевской Руси.

Противоположное мнение по этому вопросу имеет лишь 9% респондентов. Об этом 21 августа пишет газета «Известия».

Порядка 6% опрошенных полагают, что прав на наследие Киевской Руси нет ни у Украины, ни у России. Свыше 50% украинцев обозначили Украинскую православную церковь Киевского патриархата истиной правопреемницей православной церкви Древнерусского государства. Прочие церковные организации таких прав не имеют.

За последнее десятилетие количество граждан Украины, имеющих похожие взгляды, выросло почти в два раза.

Отметим, что сейчас в Украине имеется три православные церкви. Речь идет об Украинской православной церкви (филиал Московского патриархата), Украинской автокефальной православной церкви и Киевском патриархате.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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