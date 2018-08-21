Опрос: 70% украинцев назвали свою страну наследницей Киевской Руси

Порядка 6% опрошенных полагают, что прав на наследие Киевской Руси нет ни у Украины, ни у России. Свыше 50% украинцев обозначили Украинскую православную церковь Киевского патриархата истиной правопреемницей православной церкви Древнерусского государства. Прочие церковные организации таких прав не имеют.