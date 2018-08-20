Владимир Путин провел встречу с главой Хакасии Виктором Зиминым

По мнению главы республики, надо модернизировать железнодорожную инфраструктуру Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей и развить их пропускные и провозные способности. Реализация этого проекта обеспечит бесперебойный вывоз угля из Хакасии, что превратит республику в крупнейшего поставщика угля (второе место в РФ). Об этом сообщает издание «Хакасия-Информ».