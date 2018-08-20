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Владимир Путин провел встречу с главой Хакасии Виктором Зиминым

20 августа 2018, 20:00
В Кремле президент России Владимир Путин и глава Хакасии Виктор Зимин обсудили пять проектов, предложенных руководителем республики для развития региона. Путин одобрил все инициативы.

По мнению главы республики, надо модернизировать железнодорожную инфраструктуру Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей и развить их пропускные и провозные способности. Реализация этого проекта обеспечит бесперебойный вывоз угля из Хакасии, что превратит республику в крупнейшего поставщика угля (второе место в РФ). Об этом сообщает издание «Хакасия-Информ».

Главы государства и республики затронули в разговоре и строительство крытой ледовой арены в Абакане, вместимость которой составит три тысячи мест. После открытия спортивного объекта там смогут круглогодично тренироваться команды по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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