В Волгограде рабочая группа займется решением проблем энергопередачи на СНТ

Кроме того, стали появляться компании, которые обещают безвозмездно помочь жителям СНТ. Они забирают сети и увеличивают тарифы, заявляя, что это необходимо для реализации инвестиционных программ. Никаких работ при этом не проводится и качество электроснабжения продолжает падать. Согласно закону, крупным сетевым компаниям приходится сотрудничать с такими организациями, что приводит к потере доходов.