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В Волгограде рабочая группа займется решением проблем энергопередачи на СНТ

20 августа 2018, 11:55
Организовать рабочую группу по решению острых проблем с электроснабжением в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в Волгограде предложила компания МРСК Юга совместно с властями региона, сообщило издание "Новые известия".

Рабочая группа уже нужна длительное время. Летом жители СНТ начали массово жаловаться на плохое качество электроснабжения. Они высказывали претензии по поводу постоянных отключений света, скачков напряжения и роста платежей, сообщают «Новые известия».

"Вся эта ситуация связана с тем, что горожане поверили обещаниями сотрудников организации «Волгаэнергосеть» и ее дочерней компании «Волгаэнергосеть СНТ» ("ВЭС СНТ"), но с электроснабжением стало еще хуже. Потребители находятся в безвыходном положении и намерены обратиться в прокуратуру", - пишут "Новые известия".

Проблемы появились еще несколько лет назад и со временем их количество только увеличивалось. Ухудшает ситуацию износ оборудования, массовые кражи электричества, неплатежи и неквалифицированные технические работники. Сейчас уже не получится решить проблему методом передачи изношенных сетей другой компании.

Теперь МРСК Юга хочет создать рабочую группу, участниками которой должны стать чиновники и представители Волгоградского областного союза садоводческих, огороднических некоммерческих объединений.

Кроме того, стали появляться компании, которые обещают безвозмездно помочь жителям СНТ. Они забирают сети и увеличивают тарифы, заявляя, что это необходимо для реализации инвестиционных программ. Никаких работ при этом не проводится и качество электроснабжения продолжает падать. Согласно закону, крупным сетевым компаниям приходится сотрудничать с такими организациями, что приводит к потере доходов.

"МРСК Юга хочет сделать так, чтобы в регионе появилась прозрачная система передачи сетей СНТ крупным организациям, обладающим достаточным опытом. На сайте http://mrsk-yuga.ru открыт интерактивный сервис, он позволяет по готовой форме подать заявление на передачу объектов электросетевого хозяйства", - уточнило издание.

Оно добавило, что осенью и зимой жители СНТ несколько суток проводят без света из-за аварийных ситуаций. Представители МСРК Юга сами обращаются к председателю товарищества для заключения краткосрочного договора, чтобы вернуть свет людям. Без контракта сотрудники не имеют право проводить работы на чужом оборудовании.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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