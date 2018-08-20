В правительстве Башкирии предложили меры по увеличению доступности жилья

- Важно вовлечение в оборот земель Региональным оператором по строительству жилья, путём деления этих земель на небольшие участки и представления их нескольким девелоперам по фиксированной стоимости и с ограничением по цене реализации. То есть - реализация подхода к предоставлению участков под жилищное строительство по принципу «Гринфилд» (земельный участок свободный от построек, выделенный инвестору под строительство жилого комплекса). В этом случае стоимость квадратного метра должна снизиться не менее чем на 10 %- сообщил председатель госкомстроя РБ.