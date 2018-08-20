В правительстве Башкирии предложили меры по увеличению доступности жилья

Для начала цифры: объем жилищного строительства в Башкирии в первом полугодии сократился на 14,4%, по сравнению с уровнем января-июня прошлого года, — до 870,1 тысячи квадратных метров.
Это второй показатель в Приволжском федеральном округе. По данным статистики, лидирует в ПФО Татарстан (1 млн 222,9 тысячи кв. м.). Предложения госкомстроя Башкирии по комплексному решению проблем и достижению показателей ввода жилья обсуждались сегодня на оперативном совещании в правительстве региона.
Госкомстрой РБ предлагает увеличить ввод жилья за счёт повышения доступности жилья - через развитие методов финансовой поддержки населения: развитие программы жилстройсбережений и государственно-частного партнерства с крупными предприятиями по обеспечению их сотрудников жильем.
- Увеличение предложения заключается в увеличении объемов строительства и набора мероприятий по снижению стоимости квадратного метра,- подчеркнул председатель госкомстроя Григорий Невоструев.
Он отметил, что причины снижения объемов строительства кроются в низком платежеспособном спросе населения и необеспеченностью объектов строительства инженерной инфраструктурой.
Чтобы системно решить назревшие проблемы, Григорий Невоструев предложил сформировать банк земель под перспективную жилищную застройку в каждом муниципальном образовании с количеством участков не менее двух в каждом муниципальном образовании для реализации программы комплексной планомерной застройки, с учетом спроса на это жильё и возможности обеспечения очередников. Кроме того, организовать инженерную подготовку данных территорий путём включения в Республиканскую адресную инвестпрограмму строительства инфраструктуры.
- Важно вовлечение в оборот земель Региональным оператором по строительству жилья, путём деления этих земель на небольшие участки и представления их нескольким девелоперам по фиксированной стоимости и с ограничением по цене реализации. То есть - реализация подхода к предоставлению участков под жилищное строительство по принципу «Гринфилд» (земельный участок свободный от построек, выделенный инвестору под строительство жилого комплекса). В этом случае стоимость квадратного метра должна снизиться не менее чем на 10 %- сообщил председатель госкомстроя РБ.
Также он обратил внимание, что необходимо установить на уровне нормативно-правового акта твёрдый показатель по вводу жилья на каждое муниципальное образование.
Премьер-министр Рустэм Марданов поручил госкомстрою подготовить соответствующие решения на заседание правительства, а предложения, направленные на расширение участников программы жилстройсбережений, подготовить в рабочем порядке, не дожидаясь специального заседания.
- Планы по вводу жилья снижать не будем, - отметил Рустэм Марданов. Они в этом году будут примерно такие же, как и в прошлом году.